Tra i moltissimi temi di discussione che la ripresa del campionato si porta con sé c'è anche quello relativo alla questione abbonati.

I protocolli di sicurezza impongono che le gare si disputino a porte chiuse per evitare la recrudescenza della pandemia da coronavirus. Una situazione eccezionale, dettata da motivi di pubblica sicurezza, che tuttavia potrebbe rivelarsi un danno per chi a inizio stagione ha sottoscritto un abbonamento annuale per seguire tutte le gare interne della propria squadra del cuore.



Alcune società hanno promesso di venire incontro ai propri sostenitori, se non con rimborsi economici quantomeno con agevolazione varie. Tra chi ancora non si è espresso in maniera ufficiale ci sono invece le due compagini genovesi, evidentemente non del tutto certe sul da farsi.



A provare a stimolare le dirigenze di Genoa e Sampdoria ci ha provato oggi l'assessore comunale allo sport Stefano Anzalone, avanzando una proposta che potrebbe venire incontro sia alle esigenze di bilancio dei club che alle legittime rivendicazioni degli abbonati: "Per il momento i quasi 40.000 tifosi rossoblucerchiati che hanno sottoscritto l’abbonamento non hanno certezze a causa dell’emergenza sanitaria: la passione dei supporter genoani e sampdoriani merita un riconoscimento, chiederò alle due società che s’impegnino per garantire agli abbonati, nel caso in cui fosse vietato l’ingresso allo stadio Luigi Ferraris, un voucher che possa essere utilizzato nella prossima stagione in modo da avere un prezzo scontato sulla tessera. Sarebbe bello che da Genova partisse quest’iniziativa e che le due società fossero capofila del progetto”.