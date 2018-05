L'Inter respingerà gli asalti delle big europee per Milan Skriniar. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come già a gennaio i nerazzurri abbiano rifiutato 60 milioni di euro.



“A gennaio per Skriniar alla porta dell’Inter avevano bussato il Barcellona, il City e lo United: erano pronte offerte intorno ai 60 milioni, una cifra che avrebbe permesso di realizzare una plusvalenza importante, ma se adesso l’ex Samp fosse messo sul mercato, è facile immaginare che una proposta analoga (o forse migliore) potrebbe arrivare anche nelle prossime settimane. Il club comunque è assolutamente determinato a... difendere il suo centrale e a non lasciarlo partire”.