Non ha lasciato un ricordo tangibile nel calcio italiano e in particolare nel Napoli, con cui ha giocato soltanto nella stagione 1996/97, ma oggi tutti si stringono attorno al brasiliano Beto, che nelle scorse ore è stato raggiunto dalla peggiore delle notizie possibili: la morte del figlio. Joubert Martins Filho è stato infatti assassinato a colpi d'arma da fuoco nella notte di giovedì, in circostanze ancora non chiare, a Piedade, nella zona settentrionale di Rio de Janeiro. Aveva solo 23 anni.



Beto ha indossato la casacca azzurra in 22 occasioni, segnando 4 gol. Arrivato dal Gremio all'età di 20 anni, ricevette dall'allora presidente Ferlaino la mitica maglia numero 10 di Maradona. Nel suo palmares, c'è una Copa America conquistata col Brasile.