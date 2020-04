La prossima estate potrebbe essere molto attiva lungo l'asse Milano-ma non seguendo la sponda juventina e il futuro di Mauro Icardi, bensì quella delcon cuiha in ballo diverse trattative e possibili operazioni che coinvolgono anche altri club.Il problema più importante ad oggi per l'Inter è il riscatto a cui è obbligato il Genoa per il cartellino dell'attaccante classe 1999 Andrea Pinamonti. Il club rossoblù già la scorsa sessione invernale ha cercato un acquirente per il centravanti che resta sotto il controllo dei nerazzurri per, di fatto, alleggerire il proprio bilancio dai 20 milioni di euro che l'Inter aspetta di incassare. Questa squadra potrebbe essere in estate il Torino che perderà Simone Zaza e vuole affiancare un attaccante più giovane ad Andrea Belotti e ha puntato proprio Pinamonti.- Il Torino risolverebbe quindi un problema importante ai nerazzurri e quello del classe 1999 di ClesSì perchè negli ultimi giorni i granata si sono mossi anche per trovare un sostituto o un secondo portiere di Salvatreil cui futuro resta in bilico fra la conferma che il Torino vorrebbe e le numerose voci di mercato (Milan, Napoli e non solo) attorno a lui. Per questo nel mirino del ds Bava è finito, portiere transitato dal Genoa a inizio anno, spedito in prestito al Parma a gennaio e ancora chiuso all'Inter per la conferma di Samir Handanovic.- Due obiettivi granata e uno nerazzurro perchécon un grande obiettivo in vista della prossima estate. Se in passata è stato trattato N'Koulou, oggi il principale obiettivo è e resta. Il difensore napoletano è stato offerto dagli agenti e troverebbe in Antonioun grande estimatore. Un'operazione a tre vie in uno scambio permetterebbe ai due club di realizzaree dare respiro ai bilanci. Marotta e Cairo sono al lavoro, non solo in Lega Calcio.