Si scalda l'asse Frosinone-Sassuolo, con le parole del direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi che ha svelato a Sky i dettagli di alcune trattative: "L'accordo col Sassuolo ce l'abbiamo, Boloca va a titolo definitivo in neroverde - ha dichiarato Angelozzi - prendiamo Turati in prestito per un altro anno e definitivi Marchizza e Harroui. Gli accordi fra le società ci sono, devo trovare quelli con Marchizza e Harroui. Entro lunedì-martedì o si chiude o salta l'affare, ma dati i rapporti col Sassuolo credo che una quadratura la troveremo".