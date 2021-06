Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella scorsa stagione il Monza volta pagina ed è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. Dopo il cambio d'allenatore con l'arrivo di Stroppa al posto di Brocchi, il club vuole ripartire da due conferme Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola. L'asse con l'Inter è caldissimo, nei prossimi giorni verranno definite le due operazioni in dirittura d'arrivo.



I DETTAGLI - Il portiere classe '97 tornerà a Monza in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione dei biancorossi in Serie A. Per quanto riguarda Pirola, classe 2002 e 16 presenze nella scorsa stagione, Monza e Inter hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 7 milioni di euro; i nerazzurri manterranno comunque il controllo del giocatore inserendo un contro riscatto.