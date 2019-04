Jorge Mendes ha un canale diretto con la Juve, questo ormai è un fatto noto. Se poi di mezzo c'è il Benfica, ecco che il canale diventa direttissimo. Tre i nomi di cui si sta parlando ormai da tempo. C'è Joao Felix, prima e dopo tutto, con quella clausola rescissoria da 120 milioni che rappresenta prezzo e ostacolo allo stesso tempo. C'è Alex Grimaldo, principale alternativa a Marcelo per il rinnovamento della fascia sinistra bianconera. C'è poi Ruben Dias, da mesi proposto proprio da Mendes e studiato dalla Juve, uno di quei profili che rimane solido per la difesa bianconera nonostante rimanga ancora alla voce delle alternative, ma in continuo miglioramento.