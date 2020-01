Ci sono Cristiano Romero, Luca Pellegrini e Dejan Kulusevski in prestito. Un potenziale tecnico importante, che ha visto la Juve già investire 83 milioni complessivamente che potrebbero salire fino a un massimo di 96 milioni nel caso in cui scattassero i bonus previsti dagli accordi (9 legati all'operazione Kulsevski, 4 per Romero). Ma tra un acquisto e una cessione, la Juve non perde di vista nemmeno altri talenti, con accordi formali o dei semplici gentlemen agreement che vedono il club bianconero continuare ad avere il controllo anche su Moise Kean per esempio: in caso di offerta accettata dall'Everton, la Juve avrà il diritto di pareggiarla e riportare in bianconero l'attaccante. Formalizzata anche la recompra di Rolando Mandragora, che potrà tornare a Torino nel caso in cui la Juve in estate versasse 26 milioni all'Udinese. Già definita anche l'intesa per uno dei talenti più in vista degli ultimi due campionati: Riccardo Orsolini.



I DETTAGLI – Al momento della cessione dell'attaccante mancino al Bologna per 15 milioni, infatti, la Juve ha conservato una corsia preferenziale continuando a credere nel potenziale dell'ex Ascoli. Una formula che può consentire ai campioni d'Italia di riacquistare Orsolini in estate per una cifra appena superiore ai 22 milioni di euro, che salirà fino a 30 milioni nel caso in cui l'affondo della Juve dovesse slittare al 2021. Praticamente un affare considerando la crescita esponenziale di rendimento di Orsolini, sia nel caso in cui la Juve optasse per portarlo a Torino che trasformarlo in un'ulteriore fonte di plusvalenza.