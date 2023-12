Matias Soulé di nuovo alla Juve già a gennaio? La possibilità c'è e con il Frosinone il club bianconero ne sta parlando senza sosta al punto dall'aver individuato anche una possibile contropartita, sempre in prestito, che possa fare il percorso compiuto dall'argentino e da altri talenti come Barrenechea in estate. Il profilo è quello di Dean Hujsen, difensore centrale olandese classe 2005 che è aggregato alla prima squadra e che potrebbe andare a fare esperienza in gialloblu fino a fine stagione.