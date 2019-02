Con il successo della Juventus Under 23 sull'Arzachena (1-0, gol di Mokulu) si è concretizzata anche un'altra operazione sull'asse che unisce i bianconeri al Genoa. Così come successo per Stefano Sturaro, al primo punto della seconda squadra juventina ecco che anche per Luca Zanimacchia è scattato l'obbligo di riscatto. Al Genoa una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro.