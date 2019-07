Lorenzo Pellegrini è un nuovo calciatore della Juventus: un colpo che i bianconeri hanno chiuso in poche ore con la Roma anche grazie ai cugini Raiola, agenti del terzino classe '99 il cui arrivo è stato ufficializzato nella tarda serata di ieri. Pellegrini è il secondo colpo che Juve ed i procuratori Raiola (Mino e Vincenzo) hanno chiuso in questa rovente estate di mercato. Ad Aprile, infatti, i bianconeri hanno tesserato Wesley, terzino arrivato a costo zero dal Flamengo e il prossimo componente della scuderia Raiola che vestirà bianconero è Matthijs de Ligt ormai ad un passo dalla Juve.