Le sinergie tra Juventus e Roma in sede di mercato possono dare vita a nuove trattative. L’estate scorsa si è materializzato lo scambio Spinazzola-Pellegrini – poi girato in prestito al Cagliari – per la prossima i due club stanno imbastendo diversi discorsi di questo tipo. Sull’asse ballano diversi nomi, come quello di Daniele Rugani, che però, come riporta il Corriere dello Sport, il club giallorosso preferirebbe non trattare alla luce dell’abbondanza in difesa. Il prediletto per Fonseca sarebbe Rolando Mandragora, che la Juve riscatterà dall’Udinese come da accordi, senza però inserire Cristante che tanto piace alla dirigenza bianconera.