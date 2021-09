A un certo punto Juventus e Udinese dovevano trovare una quadra per Rolando Mandragora. L'accordo verbale prevedeva un controriscatto da parte dei bianconeri di Torino per circa 27 milioni di euro. Poi terminato il prestito biennale, dopo altri infortuni gravi e in piena crisi economica, la Juve ha comunque mantenuto la parola: Mandragora riacquistato ma lasciato ancora in prestito all'Udinese. Però a prezzi molto più bassi: 10 milioni più 6 di bonus. Con Mandragora pure richiamato alla base a gennaio con immediata cessione al Toro. E allora parallelamente è arrivata la restituzione almeno di una parte della differenza attraverso un'operazione differente. Quella che ha portato Mattia Compagnon alla Juve Under 23 per ben 4 milioni di euro...