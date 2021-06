Secondo l'edizione genovese di Repubblica, il portiere Mattia Perin è destinato a rimanere in prestito al Genoa per un'altra stagione, dato che la Juventus non potrebbe offrirgli la continuità di minutaggio che lui richiede. Inoltre la Juve potrebbe girare in prestito al Genoa il talentuosissimo difensore Radu Dragusin, già colonna dell'Under 23 bianconera, così da potersi fare le ossa in Serie A.