Dopo essere entrato nella (nuova) scuderia di Francesco Totti, Mateo Retegui potrebbe sbarcare in Italia. Attaccante classe '99 del Boca Juniors, secondo Doble Amarilla il Pescara, con la regia della Roma, avrebbe fatto un'offerta per il giocatore e il Boca starebbe valutando una controproposta. Se dovesse venire in Italia e fare bene in Serie B, potrebbe poi sbarcare in giallorosso.