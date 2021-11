Assegno unico per i figli: da 50 a 250 euro al mese per ogni figlio, in pagamento da marzo. Tutto vero, ma non tutto il vero. Perché assegno unico? Unico perché assorbe e sostituisce le precedenti e vigenti detrazioni, bonus e assegni familiari per la prole. Quei 50-250 euro al mese non sono in più rispetto a quanto finora arriva come detrazione fiscale, bonus, assegno familiare. In molti casi quei 50-250 al mese saranno più dell'oggi ma non in più dell'oggi. Fossero stati in più, da 50 a 250 euro al mese in più per ogni figlio ogni anno fino alla maggiore età, nessuna cassa pubblica avrebbe retto la spesa. Però dirlo preciso e vero e senza equivoci possibili sarebbe stato meglio. Uno sforzo che quasi nessuno ha fatto soprattutto là dove era doveroso farlo: nell'informazione.Letteralmente, che c'è sotto i nostri piedi? Come, di cosa è fatto il suolo italiano? Per il 35,2% l'Italia è montagna. Per il 41,6% è collina. Il 22,8 % (poco) è pianura. Ma collina, montagna o pianura che sia, il 7,1 per cento lo abbiamo letteralmente cementificato. Non è più terreno, è cemento e i suoi fratelli. E come è il 7,1%, tanto o poco? E' quasi il doppio della media Ue ferma al 4%. Fate voi.Due milioni e seicentomila euro in due anni, pur dando per assolutamente legali e professionalmente meritati questi introiti (fonte Corriere della Sera), sono troppi soldi. Troppi in che senso e misura? Troppi, cioè tanti da ridurre per forza di cose l'attività politica a secondo lavoro se non ad hobby. Stante la mole di lavoro e impegno che occorre per guadagnare 2,6 mln in due anni, all'attività di parlamentare e leader politico restano gli spiccioli e gli avanzi di tempo e attenzione. Non è questione né di morale, né di legge. E' questione di utilità: la politica come secondo lavoro e/o hobby fa danno non solo a chi così la fa. Ecco perché troppi soldi, Mr. Renzi.Napoli o meglio le strade di Napoli dove vedi circolare con buona regolarità e frequenza auto o furgoni con targa PL(Polonia) BG (Bulgaria), CK (Repubblica Ceca). Società di leasing con sede legale in quei paesi forniscono automezzi immatricolati con targhe così. Proprietari e alla guida non sono però polacchi, bulgari o cechi, sono italianissimi che così non pagano le multe e altissima è la probabilità non viaggino con assicurazione (vera, ce n'è anche di quelle false) Rca.Meraviglioso, rotondo, illuminante il corto circuito (video La Repubblica) che si è prodotto a Milano manifestazione No Pass. I manifestanti, fermati dalla Polizia perché non rispettavano la legge che impone modalità della protesta, hanno impugnato i telefoni per chiamare...la Polizia! Una Polizia che imponesse la loro legge (manifestare dove e come gli aggrada) al posto della legge generale. Un vecchio vizio quello di coniugare estremismo con vittimismo, il diritto a fare la rivoluzione con la scorta dei Carabinieri non sono stati i No Vax-No Pass a inventarlo.