Un'assemblea di Lega drammatica, quella raccontata da Tuttosport. I presidenti si sono incontrati in videoconferenza, crescono fortemente i timori di non finire il campionato. La situazione legata al Coronavirus sta spazzando via le speranze di finire la stagione. Se l'ECA ha trovato l'accordo con la Uefa per finire la stagione in 45 giorni, la Serie A tentenna.



SCONTRO AGNELLI LOTITO - Molti presidenti, soprattutto al Nord, non credono di poter portare al termine il campionato, ritengono ottimista la prospettiva di un calo di contagi con l'arrivo del caldo, che di fatto è la speranza anche della Uefa. Ci sono stati momenti di alta tensione e una discussione tra Agnelli e Lotito, ai ferri corti durante tutta la gestione di questa emergenza. Il presidente della Juventus avrebbe chiesto al n.1 biancoceleste: "Fai il virologo?".