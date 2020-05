Oggi è andata in scena una fondamentale, chiamata a votare sullein ordine alla possibile ripresa della Serie C. E la decisione presa dall'organo è stata quella di optare per la, considerato che una ripresa dei campionati avrebbe comportato difficoltà logistiche ed economiche pressoché inaffrontabili per i club e non solo., quindi, come era già stato paventato nelle settimane scorse dai vari vertici della categoria e da diversi esponenti dei club.che, secondo quanto riportato da Ansa, avrebbero comportato un incremento delle spese complessive a carico dei club del 3-5% solo per quanto concerne gli allenamenti. Con esclusione, quindi, di tutte le ulteriori voci di spesa legate alle partite e all'eventuale gestione di casi positivi al Covid-19. Decisione, quella relativa all'annullamento dei campionati, che ha visto, ben consapevoli di tutte quelle che sarebbero state le enormi difficoltà legate alla possibile ripresa.. In questo senso l'Assemblea ha votato a favore della(tutte con un discreto vantaggio sulle inseguitrici), ovvero. L'altra importante decisione è stata quella di. Per quanto concerne lain B invece è stato, anche a causa dei tanti club coinvolti in tale valutazione;, con esclusione della possibilità di giocare i play-off o di scegliere la quarta promossa con il sorteggio. La stagione di Serie C è quindi da intendersi come totalmente chiusa,