Un nuovo membro nel Consiglio d'Amministrazione dell'Inter emerge dopo l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023, con perdite per 85 milioni di euro: come evidenziato da Sky Sport infatti, il nuovo membro del CdA in quota Suning è Melody Yichang Xu, attualmente senior investment manager di Suning.