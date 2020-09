Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della Regione Lombardia, ha affrontato il tema della riapertura degli stadi: "Abbiamo voluto riaprire gli stadi al pubblico, sia chiaro per tutti gli sport e di tutti i campionati, non solo la Serie A di calcio, facendo un passo avanti rispetto al governo che ancora non ha emanato linee guida nazionali, perché i campionati devono ripartire. Detto ciò, il prossimo passo sarà ragionare sulla 25 per cento della capienza effettiva dei palazzetti, eliminando il limite massimo che non ha senso per strutture come San Siro o il Mediolanum Forum".