E' un botta e risposta continuo quello tra Inter e Milan e il Comune di Milano per la costruzione del nuovo stadio che sorgerebbe al fianco del “Meazza”. Dopo l'approvazione con riserva al progetto presentato dai due club e i rilievi fatti relativamente alle cubature per l'area commerciale e alla rifunzionalizzazione di San Siro, Palazzo Marino ha ricevuto ieri una ulteriore richiesta di delucidazioni dalle società.



E oggi è arrivata la replica, all'Ansa, dell'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran: "Abbiamo ricevuto da Milan e Inter una lettera formale e ovviamente riceveranno una risposta formale come è giusto che sia, però credo che non si è mai visto costruire uno stadio con le carte bollate. Lettera più lettera, allunga i tempi ma è difficile che si arrivi ad un risultato. Sediamoci attorno ad un tavolo per discutere dei vari punti. Il Comune non condivide degli obiettivi, quindi noi ribadiamo l’opportunità di sederci e discutere".