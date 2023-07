Il centrocampista brasiliano Fabinho è pronto a lasciare il Liverpool per abbracciare il progetto multimilionario dell'Al-Ittihad, ma il trasferimento è a rischio e la motivazione è alquanto bizzarra: secondo quanto riporta il Guardian, a ostacolare l'affare sarebbero i due bulldog francesi del calciatore, una razza di cane che in Arabia Saudita è vietata a causa della sua "pericolosità".



L'INTRECCIO - Il Liverpool deve monetizzare dopo gli acquisti nel reparto di Szoboszlai e MacAllister e rischia di veder sfumare un incasso di 40 milioni di euro. Sullo sfondo, ecco il Bayern Monaco che sta chiudendo la cessione di Sabitzer al Borussia Dortmund e potrebbe far partire anche Gravenberch.