Ha del clamorosoe che vede come protagonista Dionicio Farid Rodriguez,: il giovane, come racconta Marca, ha fatto credere al mondo di essere untanto da finire a più riprese sui quotidiani messicani.- L'inganno era ben studiato: autografi firmati, interviste per parlare della sua esperienza a Torino e tanti scatti con la maglia bianconera sul proprio profilo Instagram, ora chiuso definitivamente. La sua storia professionale sarebbe iniziata con i Pumas, prima che gli osservatori della Juventus lo notassero: poi partite e gol in bianconero completamente inventati dal ragazzo, finito sui giornali come se effettivamente stesse militando nella Vecchia Signora. Come in questa immagine, riportata da Marca: