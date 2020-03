Tra tutti i giocatori dellaè forse quello più famoso per la cura maniacale del suo corpo., ormai 35enne e con diverse stagioni alle spalle, dimostra di avere un fisico impressionante per un giocatore della sua età, che gli permette di schiacciare ancora sulla testa dei suoi avversari.Dietro dei risultati così impressionanti si immagina ci sia anche una dieta strettissima e super-controllata, ma a quanto pare non è così.ai tempi deidal 2014 al 2018, ha rivelato un retroscena incredibile: “. Mangia qualcosa come cinque French toast, annegati in uno sciroppo di fragole e banane. Poi si mangia un’omelette fatta con quattro uova. Subito dopo scende in campo e schiaccia su chiunque.”.di LeBron nella stagione 2015-2016, ha ammesso di aver provato a seguire la stessa dieta, cercando di avere gli stessi risultati del compagno: “. A volte se ne esce con queste diete settimanali, roba vegana, ma mangia davvero senza alcun senso.. Ricordo che una volta ho provato a mangiare come faceva lui e non ha funzionato. Ho iniziato a prendere peso e ho detto “fan**lo sta roba”. Per lui funziona,”., se pensiamo ai ritmi forsennati a cui sono sottoposti i giocatori. Per mantenere la sua macchina a livelli così elevati, evidentemente LeBron James ha bisogno di rifornirla con enormi quantità di energia. E, quattro premi di MVP ed è in corsa per il quinto, visto che i suoi Lakers sono al primo posto nella Western Conference, col titolo NBA come obiettivo principale.Fonte: ​ nbareligion