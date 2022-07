La notizia arriva dalla Germania e ha del clamoroso. Come riportato dalla Bild, l'ex portiere dell'Arsenal e della nazionale tedesca Jens Lehmann, sarebbe stato protagonista di un episodio di violenza ai danni del suo vicino, di cui avrebbe distrutto il garage a colpi di... motosega. Il motivo? La struttura del vicino di Lehmann, a detta del portiere, sarebbe stata costruita su una sua proprietà e avrebbe chiuso al portiere la visuale del panorama sul Lago di Starnberg. Come appreso dai quotidiani esteri (la notizia è stata riportata anche dal Sun), l'ex portiere non è nuovo a problemi con il vicinato: la polizia sta indagando sull'episodio.