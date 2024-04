Asta per Ibrahima Sissoko dello Strasburgo: lo vogliono tre club di Serie A

10 minuti fa



Il mercato della Lazio promette di regalare fuochi d'artificio in estate. La neo squadra di Tudor potrebbe cambiare tanto, in ogni reparto. A centrocampo la prima idea è quella che porta a Ibrahima Sissoko, mediano maliano dello Strasburgo classe 1997 che andrà in scadenza di contratto a giugno.



Lo riporta Sky secondo cui sul giocatore non ci sarebbero solo i biancocelesti ma anche l'interesse di Fiorentina e Bologna. In questa stagione con lo Strasburgo, Sissoko ha raccolto 25 presenze servendo 3 assist.