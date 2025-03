Aston Villa ai quarti di Champions: l'ultima volta fu 42 anni fa, sconfitto dalla Juventus di Platini

Getty Images

L'non ha tradito: battendonella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha incrementato il vantaggio di 3 reti a 1 accumulato all'andata in Belgio e, dove affronterà il Paris Saint-Germain.che i Villans avevano raggiunto un traguardo simile nella massima competizione europea, erano campioni in carica:, i Claret&Blue di Birmingham affrontarono ladi Michel Platini, uscendo(2/3/1983, 1-2 firmato Cowans, Rossi e Boniek),(16/3/1983, 3-1 con doppietta di Platini e reti di Tardelli e White).

Quella Coppa dei Campioni, poi, la vinse l', in finale proprio contro la Juventus che nelle semifinali eliminò i polacchi del Widzew Lodz (2-0; 2-2) per poi cedere 1-0 nell'ultimo atto ai tedeschi per via del goal al 9' di Felix