L'Aston Villa ha annunciato il rinnovo di Ollie Watkins, che ha segnato sette gol in questa stagione con Emery in panchina. Watkins, che è stato convocato dalla nazionale inglese per le partite contro l'Australia e l'Italia, ha recentemente raggiunto i 50 gol per il Villa da quando è arrivato dal Brentford nel 2020 e ha firmato un contratto a lungo termine, fino al 2028, allungando il suo legame per altre tre stagioni.