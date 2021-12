Steven Gerrard ha messo nella lista dei cedibili Trezeguet, non puntando sull'ex Anderlecht. La punta egiziana classe '94 era arrivato all'Aston Villa nel 2019 dopo due anni magici al Kasimpasa ma dopo l'infortunio al crociato, subito nella partita contro il Liverpool la scorsa stagione, non è più tornato il calciatore prima. Secondo Transfert Tavern l'ex nazionale egiziano potrebbe tornare Turchia, cercato dal Galatasaray, con il Villa che chiede circa 10 milioni per il cartellino.