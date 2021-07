Secondo quanto riportato da The Athletic, il Southampton avrebbe rifiutato la prima offerta da parte dell'Aston Villa per James Ward-Prowse. Il 26enne infatti è il preferito di Dean Smith per rinforzare il centrocampo, ma i 25 milioni di sterline offerti non sono stati ritenuti sufficienti dai saints, che non vorrebbero privarsi di uno dei loro giocatori migliori nonché loro capitano. A breve i villans alzeranno la loro offerta per provare a convincere Hasenhüttl e la dirigenza a cedere il giocatore.