Secondo il Birmingham Live, la proprietà dell'Aston Villa è convinta di riuscire a far rinnovare Jack Grealish. Il capitano dei villans infatti è comparso regolarmente nello spot di presentazione delle nuove maglie, chiaro messaggio del fatto che non c'è nessuna intenzione di cederlo. L'inglese piace da tempo al Manchester City, ma come disse lo stesso Guardiola, c'è bisogno di cessioni per finanziare il colpo. Il giocatore al momento è in vacanza, per questo probabilmente non ci saranno ulteriori sviluppi prima del suo rientro in Inghilterra.