Aston Villa-Lille, le formazioni ufficiali: Watkins contro David

Di seguito le formazioni ufficiali di, gara di andata dei quarti di finale di Conference League.Gli inglesi, grandi favoriti per la vittoria finale, si affidano a Watkins nel confronto con il canadese David, vecchio obiettivo di Juventus e Milan. Zhegrova e Bailey sono i giocatori più estrosi, Bentaleb e Douglas Luiz quelli d'ordine. Spettacolo anche nella forza dei difensori: Pau Torres, ex Villarreal, sfida Leny Yoro, nel mirino del Real Madrid.: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins. All. Unai Emery.

: Chevalier; Santos, Yoro, Diakité, Ismaily; Bentaleb, André, Haraldsson; Zhegrova, David, Gudmundsson. All. Paulo Fonseca.