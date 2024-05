Aston Villa-Liverpool LIVE dalle 21

53 minuti fa



E' tempo di Monday Night in Premier League, dove il Liverpool già sicuro della qualificazione giocherà in casa dell'Aston Villa che sta lottando per il quarto posto: +4 sul Tottenham quinto che nell'ultima giornata ha recuperato punti dopo il ko dei Villans in casa del Brighton di De Zerbi. I Reds invece sono terzi dietro ad Arsenal e Manchester City, ma ormai fuori dalla lotta al titolo che è diventata un testa a testa tra i Gunners e la squadra di Guardiola.



COME ARRIVANO - Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni (c'è anche l'1-0 con l'Atalanta, anche se non è bastato per conquistare la finale di Europa League), l'Aston Villa ha perso tutte le ultime tre gare comprese quelle di andata e ritorno con l'Olympiakos nella semifinale di Conference. Nei Villans occhio al classe '95 Ollie Watkins, capocannoniere della squadra con 19 reti in Premier League al quarto posto nella classifica marcatori dietro Haaland, Palmer e Isak.