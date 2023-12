Unai Emery non smette mai di stupire: l’allenatore dei record in Europa League (4 successi) sta mischiando le carte in Premier League alla guida dell’Aston Villa. La squadra di Birmingham ha chiuso al settimo posto il passato campionato e dopo quattordici giornate della Premier 2023/24 è quarta, con appena 4 punti di ritardo rispetto all’Arsenal capolista. Il tutto a poche ore da un midweek speciale per il calcio inglese, con un intero turno di campionato da disputare. Mercoledì 6 dicembre in particolare ci sarà un test speciale per Zaniolo e compagni: alle 21:15 va in scena Aston Villa-Manchester City, con la squadra di Guardiola che si sente un po’ sotto esame visto che viene da 3 pareggi consecutivi e che rischia di essere scavalcata in classifica proprio dai Villans. Le quote della vigila tuttavia danno favoriti i campioni d’Europa. Sulla lavagna scommesse i padroni di casa sono proposti vincenti a 4.35, contro il pareggio a 4.15 e il successo degli uomini di Guardiola a 1.70. Emery si prepara al grande appuntamento che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali dell’Aston Villa, per ora in seconda fila rispetto alle favorite per la vittoria del campionato, con il Manchester City davanti a tutte a quota 1.75, l’Arsenal a 4.00, il Liverpool a 5.00 e i Leoni di Birmingham ancora staccati a 50.00 volte la posta. Situazione diversa in Conference League. In attesa di capire quali squadre retrocederanno dall’Europa League l’Aston Villa è la favorita per la vittoria del trofeo a 4.50, davanti proprio alla Fiorentina, desiderosa di riscattarsi dopo la finale persa nella passata stagione e proposta a 6.00.