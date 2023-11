Uno dei segreti del superdi questa prima parte della stagione è Josh. Lo scozzese sta fornendo il solito contributo fatto di corsa, grinta e gran gol col suo mancino (sono giài). McGinn però si è preso la ribalta negli ultimi giorni anche perche lui stesso ha tenuto a spiegare. E che ha rivelato che, oltre ai grandi polmoni, c'è anche un gran cuore.I più attenti infatti avranno notato come,. E a chi gli ha chiesto la genesi di questi ormai famosi 'Goggles', ha risposto così. "", ha detto McGinn nella conferenza stampa pre-partita prima della sfida del Villa in Conference League contro l'AZ Alkmaar. "Molti bambini con cui giocavo quando ero più piccolo dovevano indossare gli occhialini eÈ solo un piccolo gesto per Jack, per farlo contento".E l'esultanza sta prendendo sempre più piede tanto che anche ilha festeggiato con McGinn allo stesso modo. Centrocampista box to box, cuore d'oro e ora anche trend setter.