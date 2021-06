L'Aston Villa è sicuramente protagonista dell'inizio di mercato in Premier League. Per il Mirror infatti il club di Birmingham, dopo l'acquisto di Buendia, sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di sterline per assicurarsi il ritorno di Tammy Abraham. L'attaccante inglese non rientra nei piani dei Tuchel, per questo è uno dei maggiori indiziati a lasciare il Chelsea. I villans sono grandi ammiratori del 23enne, che ritornerebbe nel club dove ha giocato in prestito durante la stagione 2018-2019, contribuendo alla sua risalita in Premier League con 25 gol.