Come riporta il Sun, l'Aston Villa vuole investire circa 22 milioni di euro per l’acquisto di Jack Butland.

Il giocatore, di proprietà dello Stoke City, viene valutato non meno di 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta da Bournemouth e Crystal Palace che si erano interessate al giocatore. Butland, classe 1993, ha un contratto con i Potters fino al 30 giugno 2021.