AFP via Getty Images

Aston Villa-PSG, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Alla prima occasione, non perdona il Paris Saint-Germain: Nuno Mendes serve in profondità Barcola che parte in posizione regolare, traversone basso del francese con Martinez che tocca, ma serve un assist per Hakimi che di destro manda il pallone in fondo al saccoASTON VILLA-PSG 0-1: 11' Hakimi (P): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Onana, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford. All. Unai Emery.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

