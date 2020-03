Pepe Reina interviene sulla questione Coronavirus con un messaggio affidato al proprio profilo Twitter:



“Il Coronovarius è un problema GLOBALE. È tempo di dimostrare che siamo una grande società. Dobbiamo rispettare le istruzioni delle autorità ed essere responsabili affinché gli ospedali non collassino. Approfittate di questa situazione per leggere, scrivere, guardare film, giocare ed educare. – scrive Reina. È in gioco la salute di tutti. Grazie a tutti gli operatori sanitari per il tuo lavoro e impegno. E molta forza per quelli infetti! Fermeremo questo virus insieme”.