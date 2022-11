L'Aston Villa, con l'arrivo sulla panchina di Unai Emery, si prepara ad un mercato importante, con diversi nomi sul taccuino dell'allenatore. Ci sarà però da tenere d'occhio anche il mercato in uscita, per il quale il Chelsea è pronto a muoversi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues pensano a Leon Bailey, esterno giamaicano dei Villans che è considerato un profilo adatto per rinforzare la squadra.