L'Aston Villa dopo la cocente delusione patita nella finale dei play-off persa contro il Fulham ha deciso di voltare pagina. La rivoluzione toccherà diversi giocatori della rosa: da Terry destinato alla Cina a Grealish, anche l'attuale manager Steve Bruce non verrà confermato. Per l'eventuale sostituzione i Villains hanno contattato Dean Smith, allenatore del Brentford molto apprezzato dai tifosi ma che è anche nel mirino di un'altra nobile decaduta come il West Bromwich Albion. Attenzione a una candidatura che sta prendendo quota nelle ultime ore: per il board del Villa Andrea Stramaccioni è considerato un giovane allenatore di grande prospettiva, molto simile per caratteristiche a Marco Silva, prossimo allenatore dell'Everton.

IL PARAGONE CON SILVA - Marco Silva e Andrea Stramaccioni hanno diverse caratteristiche in comune: un solo anno di differenza, hanno avuto entrambi una carriera calcistica molto modesta ma sono riusciti a imporsi come giovani allenatori di talento. Senza dimenticare la comune esperienza avuta nel campionato greco due stagioni due, quando Silva si impose con il suo Olympiakos mentre Stramaccioni regalò un ottimo secondo posto al Panathinaikos. Entrambi sono stati scelti dai Pozzo per allenare una squadra di loro proprietà.

PERCHE' SI - Ci sono diversi fattori che stanno facendo avanzare la candidatura di Stramaccioni per l'Aston Villa. Prima di tutto una buona conoscenza dell'inglese, condicio sine qua non per lavorare bene e stabilire un rapporto più forte con i giocatori. Dopo l'interruzione del rapporto con l'Inter, il tecnico ha passato un anno a Los Angeles a perfezionare la lingua. L'ultima esperienza negativa, culminata con l'esonero allo Sparta Praga, non influisce affatto sul giudizio della dirigenza dell'Aston Villa, ben consapevole delle difficoltà ambientali con le quali ha dovuto convivere l'allenatore italiano. Stramaccioni nella short list del club di Birmingham, il futuro può essere in Championship.