Il centrocampista dell'Aston Villa Youri Tielemans ha criticato il suo scarso impiego da parte di Emery. Parlando dal ritiro della Nazionale, si è espresso così: “La situazione non è piacevole. Ho detto all'allenatore che ero venuto al Villa per giocare. Mi capisce, ma in questo momento preferisce giocare con i due centrocampisti della scorsa stagione. Mi ha detto che presto ci sarà na serie di partite e avrò più tempo per giocare. So che questa risposta non mi porta da nessuna parte, ma cosa dovrei fare? Appena ne avrò l’opportunità, voglio coglierla. Finora ho giocato dall'inizio una volta in Conference League”.