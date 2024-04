Aston Villa, UFFICIALE il rinnovo di Emery: i dettagli del contratto

L’blinda. Il tecnico spagnolo, tra i candidati alla panchina del Milan della prossima stagione e seguito dai rossoneri per il dopo Pioli, ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027. I ‘Villans’ hanno annunciato il prolungamento dell’ex allenatore di Siviglia, PSG, Arsenal e Villarreal - vincitore in carriera di tre Europa League col Siviglia e una col Villarreal - attraverso un comunicato ufficiale:“L’Aston Villa è entusiasta di annunciare che l’allenatore Unai Emery ha accettato un prolungamento del contratto fino al 2027. Lo spagnolo ha trasformato il club sin dalla sua nomina nell’ottobre 2022 e ha subito guidato Villa al settimo posto in Premier League dopo aver occupato la 17esima posizione al momento del suo arrivo. Il 52enne ha quindi portato il club alla qualificazione europea per la prima volta dal 2010 e ha continuato a costruire su quella piattaforma nella sua prima stagione completa al timone. Il club è attualmente sulla buona strada per qualificarsi per la UEFA Champions League della prossima stagione, mentre la vasta esperienza di Emery sulla scena continentale ci ha anche portato alla prima semifinale europea in 42 anni”.

Arrivato a Birmingham a novembre 2022 per sostituire Steven Gerrard, con la squadra 16esima in Premier League, ha conquistato la qualificazione alla Conference League con il settimo posto. Con lui in panchina, l'Aston Villa ha raccolto 115 punti in campionato: solo Manchester City, Arsenal e Liverpool hanno fatto meglio.