In Premier League arriva un altro. L'accordo era già stato trovato da tempo, ora è arrivato anche il comunicato: "L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma del nazionale spagnolo Pau Torres dal Villarreal. Il 26enne difensore, che ha collezionato 23 presenze con la nazionale, arriva per una cifra non resa nota. Originario del Villarreal, Torres è cresciuto nei ranghi del club della sua città natale ed è diventato un giocatore chiave per la squadra della Liga.. Il trasferimento è soggetto all'autorizzazione internazionale e all'esito positivo della domanda di visto. Benvenuto Pau!".- Torres arriva per circa 32,5 milioni di euro più altri 5 di bonus. Lascia il Villarreal dopo essere cresciuto nel settore giovanile e sette anni in prima squadra in due periodi diversi, intervallati da un prestito al Malaga. Il giocatore lascia la Spagna e vola in Inghilterra, pronto a iniziare una nuova avventura con l'Aston Villa.