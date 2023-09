Aston Villa can confirm Philippe Coutinho has completed a season-long loan move to Al Duhail. — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 8, 2023

Tra tanti giocatori che sono volati in Arabia Saudita,ha scelto il Qatar per continuare la sua carriera. Il giocatore brasiliano, ex Inter, ha firmato con l'Al Duhail; a confermarlo è un comunicato ufficiale dell'Aston Villa, dove ha giocato nell'ultima stagione e mezza: "L'Aston Villa può confermare che Philippe Coutinho ha completato un trasferimento in prestito per una stagione all'Al Duhail".- Coutinho lascia la Premier League dopo 43 partite e 6 gol con i Villans, che l'avevano preso in prestito per sei mesi nel mercato invernale del 2022, per poi riscattarlo a fine stagione investendo 20 milioni di euro., terza nel campionato qatariota con due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite.