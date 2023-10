L'Aston Villa ha annunciato di aver blindato la propria stella Ollie Watkins, classe 1995, con un contratto a lungo termine. Non viene specificata sul portale ufficiale la durata esatta del nuovo accordo.



LE PRIME PAROLE - "Sono molto felice qui, sento che questo è il posto migliore per me per giocare a calcio e ho ancora molti obiettivi da raggiungere”.