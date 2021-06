Non solo acquisti in attacco per l'Aston Villa. Dopo la cessione di Engles all'Anversa infatti il club di Birmingham è alla ricerca di un centrale per completare la batteria. Per colmare il vuoto Football Insider fa il nome di Axel Tuanzebe. Il difensore ha trovato poco spazio quest'anno con la maglia del Manchester United, che con il contratto in scadenza il prossimo anno potrebbe decidere di cederlo per non perderlo a zero il prossimo. Il congolese conosce bene i villans, essendo stato uno dei protagonisti della promozione in Premier League nella stagione 2018 - 2019.