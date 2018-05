"Grazie è una parola semplice ma unica, com'era Davide. Vorremmo dire grazie a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore".



E' questo il testo di un messaggio pubblicato su alcuni quotidiani e firmato dalla famiglia Astori e da Francesca e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia del capitano viola. Oltre al testo di ringraziamento una foto del difensore della Fiorentina mentre sorride e indossa la tuta della Nazionale. Astori è deceduto lo scorso 4 marzo in un albergo di Udine dove i viola erano in ritiro.