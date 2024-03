Astori, sei anni fa la tragica scomparsa: il ricordo della Roma

Davide Astori è rimasto nel cuore di tutti. L'ex calciatore di Roma e Fiorentina fu trovato senza vita a Udine esattamente sei anni fa, sconvolgendo il mondo del calcio. Il ricordo del difensore resta indelebile nella mente dei tifosi e il club giallorosso lo ha ricordato con un post su Instagram pubblicando la sua foto con la maglia della Roma e aggiungendo l'emoticon del cuore. Astori nella Capitale ha giocato una sola stagione disputando 24 partite e segnando un gol contro l'Udinese che permise ai giallorossi di salire al primo posto in classifica.