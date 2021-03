È stata trattata più prudentemente la questione della sospensione precauzionale di un lotto di vaccini rispetto ai giornali italiani



Venerdì mattina diversi quotidiani italiani hanno scelto di aprire le prime pagine con la sospensione precauzionale di un lotto dei vaccini prodotti da AstraZeneca contro il coronavirus. I più importanti quotidiani a livello europeo non si sono comportati allo stesso modo. Nessuno di questi ha infatti destinato alla notizia il titolo principale.



Il giornale danese Politiken, ad esempio, ha minimizzato paure e possibili allarmismi. Altri quotidiani hanno relegato la notizia nelle colonne laterali utilizzando toni cauti. In alcuni paesi, tra cui la Germania, alla notizia non è stato lasciato spazio nelle prime pagine. Le Soir, giornale belga, ha trattato la notizia attribuendole un titolo riflessivo e ponderato, attraverso l’espressione “fiducia danneggiata”. Il Financial Times ha aperto con AstraZeneca ma non ha fatto riferimento in prima istanza alla sospensione precauzionale del lotto, bensì ha preferito titolare sul ritardo con i paesi europei dell’azienda nel consegnare le dosi di vaccino pattuite, solo nel sommario sono citati alcuni “timori per la sicurezza di un lotto”.